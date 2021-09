O verão termina na próxima quarta-feira, dando lugar a uma outra estação do ano, o outono. No entanto, essa mudança não se irá fazer sentir no estado do tempo.

Em Vila Nova de Famalicão, e de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão rondar os 25 a 27 graus, sendo que os dias mais quentes serão a sexta-feira e o sábado.

Pode ver a previsão ao detalhe aqui