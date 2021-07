Esta segunda-feira, Portugal bateu recorde de vacinação

Portugal está a acelerar o processo de vacinação. Ontem, dia 5 de julho, foram dadas 141.500 vacinas em Portugal.

De acordo com a task force, este objetivo foi alcançado através de «um esforço adicional» dos profissionais de saúde», ainda que tenha conduzido a longas filas nos centros de vacinação.

O objetivo da task force passa por vacinar cerca de 850 mil pessoas por semana.

Até ao momento, o número de primeiras doses administradas ascende a cinco milhões, sendo que 3,5 milhões de pessoas já têm as duas doses.

Entretanto, apareceu uma nova variante. Lambda é o nome que lhe foi atribuído. Está a preocupar especialistas e governos por ser, possivelmente, mais contagiosa e perigosa.

Esta mutação do vírus apareceu pela primeira vez no Peru (país que tem a maior taxa de mortalidade de covid-19 do mundo), mas no último mês já se disseminou para cerca de 30 países.