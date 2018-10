Está em estado grave caçador atingido com tiro na Trofa

A situação aconteceu em Covelas, no concelho da Trofa. O homem, com 48 anos de idade, estaria por volta das 16h00 a caçar com um amigo quando, sem que nada fizesse prever, foi atingido por um tiro de caçadeira, proveniente da arma de um terceiro caçador que ainda não foi identificado pelas autoridades.

De acordo com o Notícias da Trofa, a vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de S.João, no Porto, com ferimentos na cabeça, costas, torax e braços