Está a terminar o prazo para a apresentação da nova imagem para Famalicão

Faltam dez dias para terminar o prazo para a apresentação de propostas da nova imagem visual de Vila Nova de Famalicão. Os designers e profissionais da imagem têm até 29 de junho para apresentarem os seus trabalhos e habilitarem-se a serem os autores da futura imagem identitária do território famalicense.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através da abertura de concurso público para a conceção da identidade gráfica de Vila Nova de Famalicão, publicado a 30 de abril, em Diário da República, lançou o desafio aos profissionais da imagem em Portugal para olharem para o concelho famalicense e criarem uma nova imagem que seja a marca de Vila Nova de Famalicão.

Promover a atratividade (nacional e internacional) de Vila Nova de Famalicão e o reforço da sua identidade e da autoestima dos que residem e trabalham no concelho, através de uma nova imagem visual do território e simultaneamente do Município, baseada na estratégia para o desenvolvimento do concelho, e proporcionadora das mais diversas aplicações e desenvolvimentos é o objetivo geral do concurso.

A primeira fase do procedimento está aberta até 29 de junho a todos os interessados, apontando para a apresentação, sob pseudónimo, de um estudo prévio simplificado, que deverá conter necessariamente a proposta para a nova identidade visual, acompanhada pelo respetivo conceito, arquitetura da marca e estudo de aplicação e utilização da identidade visual, entre outros critérios.

Os três melhores trabalhos da primeira fase passam à segunda etapa do processo, que decorrerá por um período de 45 dias e que resultará na apresentação das ideias de forma desenvolvida e detalhada, incluindo proposta de manual de identidade da imagem/marca. A cada um dos três melhores trabalhos apresentados na 1.ª fase do procedimento será atribuído um prémio de participação e consagração no montante de 1.500 euros decorrente da cedência dos direitos de autor sobre os trabalhos apresentados.

Do final desta fase resultará o vencedor do concurso a quem irá ser adjudicada, pelo valor de 35 mil euros, o desenvolvimento e disponibilização dos diversos produtos que constituem o manual da identidade gráfica, normas gráficas e visual completo, a adotar pelo Município.

Os fatores de qualidade, adequação e de inovação das propostas são os critérios a valorizar para a seleção dos trabalhos nas duas fases do processo. Os Termos de Referência e o Caderno de Encargos, encontram-se patentes no portal eletrónico de compras públicas do Município, na página de internet do Município, em www.vilanovadefamalicao.org, e em suporte papel, na Direção de Auditoria e Gestão da Qualidade (DAGQ) – Contratação Pública, do Município de Vila Nova de Famalicão, na Praça Álvaro Marques, 4764-502 Vila Nova de Famalicão, durante as horas de expediente, ou seja, de 2.ª a 5.ª feira – das 9 às 18 horas e à 6.ª feira – das 9 às 12 horas, desde a data da publicação do anúncio até ao termo do prazo para apresentação dos trabalhos de conceção.