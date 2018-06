Está a chegar a grande noite das Antoninas 2018

Onze instituições, perto de 1500 marchantes, espetadores na ordem dos milhares e um palco de sonho nos jardins dos Paços do Concelho. Estes são alguns dos ingredientes que fazem da grande noite das Antoninas de Vila Nova de Famalicão um dos mais brilhantes momentos das romarias portuguesas. As Marchas Antoninas realizam-se na noite de 12 para 13 de junho e está tudo a postos para a festa começar.

“O Pão de Santo António” é tema escolhido para as marchas populares deste ano, que saem para a rua depois de vários meses de trabalho, empenho e dedicação dos grupos participantes. O desfile arranca por volta das 21h30, na Av. de França, em direção aos Paços do Concelho, atravessando as ruas que percorrem o núcleo central da cidade em interação intensa e permanente com a multidão.

Já nos Paços do Concelho, um palco rodeado com bancadas para cerca de duas mil pessoas servirá de base para a apresentação individual de cada uma das marchas, que têm entre 4 a 8 minutos para mostrar ao público e ao júri a originalidade e criatividade da coreografia, arcos, música, letra, guarda-roupa e popularidade.

O júri das marchas é constituído por cinco elementos convidados exteriores ao concelho, sendo constituído por um coreógrafo, um encenador, um escritor, um maestro e um figurinista. O anúncio da classificação e dos vencedores será conhecido ao longo da própria noite de realização das marchas através do envio da ata do júri às marchas participantes, sendo também remetidos os resultados da classificação à comunicação social. Na mesma altura, o município utilizará as suas plataformas comunicativas para fazer eco da classificação. Para a noite do dia 13, pelas 23h00, fica reservado o momento da consagração com a entrega dos prémios das marchas no Parque da Devesa antes da sessão de fogo de artifício que sinaliza o encerramento das Festas Antoninas 2018.

Marchas Antoninas 2018

12 de junho | 21h30

Tema: “O Pão de Santo António”

Percurso: Avenida de França (Junto ao Pavilhão Municipal), Rotunda D. Sancho I, Alameda D. Maria II, Rua Adriano Pinto Basto, Praça Álvaro Marques, Rua Manuel Pinto de Sousa e Paços do Concelho.

Participantes:

Associação Recreativa Desportiva Lazer do Ave – ARDLA (Ribeirão)

Clube Recreativo Amigos de Vilarinho – CRAV

União de Freguesias de Calendário e Famalicão/Associação Unidos por Calendário

União Freguesias Esmeriz, Cabeçudos

Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave

Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe

Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira

Associação Recreativa e Cultural de Antas – ARCA

Associação Cultural S. Salvador da Lagoa – LACS

Associação Unidos de Avidos

União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz

Transmissão em direto na Cidade Hoje – 94FM, www.cidadehoje.pt e no facebook.