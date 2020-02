Os técnicos do instituo português do mar e da atmosfera alertam para o mau tempo previsto para este fim de semana. Com a chegada da depressão “Jorge” vem a chuva e o vento, razão pelo qual os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo vão estar com aviso amarelo durante este sábado.

A chuva deve começar a fazer-se sentir no final do dia desta sexta-feira e por cá ficará durante toda a próxima semana.