Um golfinho, já cadáver, foi encontrado esta manhã por populares numa praia de Esposende.

A situação, que não é nova, verificou-se na areal de uma praia da freguesia de Belinho.

As autoridades competentes foram alertadas para este avistamento com o objetivo de procederem à remoção do animal.

Imagem: Vítor Vasconcelos (via Diário do Minho)