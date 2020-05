Esposende: Encontrado morto homem desaparecido no mar

O homem desaparecido este domingo no mar na praia da Carruagem, em Esposende, foi encontrado sem vida, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com o Comandante da capitania do porto de Viana do Castelo “homem de cerca de 58 anos, ao tentar prestar assistência às filhas que estavam na água, em dificuldades, acabou por se afogar”.

As filhas conseguiram salvar-se, contudo, o homem acabou por ser resgatado já sem vida.

Bombeiros de Esposende, Polícia Marítima, Cruz Vermelha de Marinhas e a GNR estiveram nas operações de socorro.