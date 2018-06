Esposende abre duas praias para cães este verão

Esposende prepara-se para abrir duas praias para cães, uma na Apúlia e outra nas Marinhas, no âmbito do Plano Estratégico Municipal para o Bem-Estar Animal, adiantou esta terça feira a vice-presidente da Câmara.

Alexandra Roeger disse à Lusa que a abertura das duas praias está apenas dependente do parecer final por parte da Capitania de Viana do Castelo. «Uma será entre as praias da Couve e da Ramalha, na Apúlia, e a outra entre as praias de Suave Mar e Cepães, nas Marinhas», acrescentou a autarca.

As praias disporão de sinalética e de um circuito de limpeza, com depósitos para dejetos caninos. «Até ao final deste mês, contamos ter tudo pronto», disse ainda Alexandra Roeger. Apresentado em maio, o Plano Estratégico Municipal para o Bem-Estar Animal contempla ainda uma ambulância exclusiva para socorro a cães e gatos, colocada nos Bombeiros Voluntários de Fão. Abrange também um protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários, que visa essencialmente a esterilização dos animais errantes, abandonados e encaminhados para adoção. Haverá ainda a criação de um “parque de agility”.