ESPÓLIO DE VASCO CARVALHO ESTÁ ONLINE

Precisamente no dia (8 de novembro) em que se cumpria a passagem do 56.º aniversário sobre a morte de Vasco Carvalho, o Município, através da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, passou a disponibilizar o espólio do escritor famalicense, através da biblioteca digital de acesso online totalmente gratuito e disponível em www.bibliotecacamilocastelobranco.org.

A Biblioteca Digital Vasco de Carvalho, que se junta à Biblioteca Digital da Oposição Democrática de Vila Nova de Famalicão, é mais um marco na história mais recente da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, pois revela o resultado de um trabalho persistente na promoção e divulgação da sua Sala de Fundo Local, um dos garantes da preservação da memória cultural do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Vasco Carvalho dedicou uma vida ao amor por uma terra, que acreditava só ser possível estudá-la, esmiuçando o passado, refletindo o presente e garantindo o futuro.

Prova disso foi a doação, de toda a sua biblioteca, à Câmara Municipal, para integrar o fundo documental da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, no ano de 1961, pouco antes de falecer.

Vasco de Carvalho pôs, assim, à disposição de todos os seus conhecimentos, desde as origens desta terra até à época contemporânea, através de milhares de documentos com informações sobre monumentos, festas, figuras populares, feiras, personalidades locais, homenagens, vida política, comércio, etc.