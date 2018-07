Espectáculo Academia Gindança na Casa das Artes

A Academia Gindança realizou este fim de semana o espectáculo de fim de época desportiva na Casa das Artes. Mais um grandioso espectáculo com todas as modalidades da Gindança e com grande número de participantes que colocaram em palco toda a aprendizagem adquirida ao longo do ano tornando-se uns verdadeiros artistas de palco.

O tema deste ano foi “Somos as VIAGENS que fazemos”, que contou com a presença especial da cantora Joana Lopes e a actriz Mafalda Soares, cada modalidade representou o tema escolhido e todas o desenvolveram de forma excelente, contagiando o público presente. As expectativas foram ultrapassadas pela organização, pelos participantes e pelo público, com lotação esgotada nos dois espectáculos do mesmo dia. Tudo foi possível com a excelência dos professores, alunos, pais e voluntários, que se empenham e entregam a este projecto, ao qual a Gindança demonstra uma profunda gratidão. Agradeceram a todos os alunos, pais e encarregados de educação que continuam a acreditar e a valorizar o trabalho desenvolvido pela Academia Gindança, que este ano vai comemorar 15 anos de existência.

No final do espectáculo houve lugar a agradecimento publico a todos os professores da Academia por parte da Presidente da Associação Anabela Gomes. Foram entregues os diplomas dos exames realizados na Royal Academy Of Dance por alguns dos alunos de Ballet, Margarida Rego do Grau 3 com classificação de Distinção, Alexandra Lopes Grau 3 com classificação de Mérito, Margarida Santos Grau 3 com classificação de Mérito, Maria João Araújo Grau 3 com classificação de Mérito. A exemplo dos anos anteriores e como ponto alto, foram entregues os prémios de Mérito Desportivo 2017/2018 Academia Gindança, que reconhece o trabalho de excelência que a Gindança tem vindo a desenvolver na Dança Desportiva e Kickboxing em Famalicão e que promovem muito bem o desporto no concelho e a nível nacional, prémios entregues pelo Vereador do Desporto Dr Mario Passos.

Os galardoados deste ano foram em Kickboxing; Diogo Costa, Luis Filipe, em Dança Desportiva; Afonso Marinho e Inês Ferreira, Martim Matos e Lara Sousa, Tomás Gomes e Gabriela Teixeira, Filipe Gomes e Lara Batista, Telmo Teixeira e Sara Teixeira, Marcelo Sá e Camila Mendanha, Sérgio Costa e Rita Almeida, todos eles foram campeões e vice-campeões nacionais ou regionais.

Para a Academia Gindança é um enorme orgulho reconhecer publicamente o mérito desportivo alcançado neste último ano, são cada vez mais os premiados, fruto do trabalho de formação desenvolvido. Agradeceram a todos pelo esforço, dedicação e deram os parabéns a todos os atletas, pais, familiares, patrocinadores e Município de Famalicão que ajuda em todas estas conquistas.

Ao longo da existência da Gindança têm abraçado vários projectos e eventos que permitiram a realização pela 1ª vez em Portugal do Campeonato do mundo de 10 danças Profissionais no dia 03 de Novembro no pavilhão municipal. Mostram felicidade por conseguir a organização deste grandioso evento e informam que toda a informação está para sair em breve.

No final teve a intervenção o Vereador do Desporto Mario Passos que dirigiu algumas palavras elogiosas e de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido da Gindança no concelho, a nível nacional e internacional, levando o nome de Famalicão por todo o mundo.