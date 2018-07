Escuteiros de Ribeirão celebraram aniversário no novo Campo

Cerca de 400 escuteiros, de 12 Agrupamentos, juntaram-se no passado fim de semana no novo Campo Escutista de Ribeirão para comemorar o V aniversário do Agrupamento 1374, do CNE de Ribeirão.

Neste acampamento de aniversário (ACANIV), que decorreu sobre a égide do imaginário “Não há ensino que se compare ao exemplo”, destacaram-se as atividades típicas por secção e o fogo de conselho, no sábado. No dia seguinte, o ponto alto foi a celebração da eucaristia, presidida pelo assistente do agrupamento, monsenhor Manuel Joaquim, que incentivou os escuteiros a viverem as máximas do escutismo e a não esquecerem que «o mais importante é sempre o nosso próximo, as pessoas». No decorrer da celebração fizeram as suas promessas dois dirigentes, um explorador e um pioneiro. No final da Eucaristia as entidades presentes deixaram uma mensagem a todos os escuteiros.

O presidente da Junta Freguesia de Ribeirão, Adelino Oliveira, reiterou a disponibilidade da autarquia para continuar a apoiar os escuteiros, como tem feito desde a sua fundação. Carlos Pereira, Chefe de Núcleo de Famalicão, deixou palavras de alento a todos os escuteiros reforçando que o lema “Sempre Alerta para Servir”, idealizado pelo fundador do movimento, Baden-Powell, deve acompanhar a vida quotidiana de todos. A vereadora da Câmara de Famalicão Sofia Fernandes destacou o contributo que o movimento escutista confere ao «forte dinamismo»associativo existente no concelho de Famalicão, reconhecendo que esta simbiose projeta o movimento e o Município para “fora de portas”. Ao felicitar o Agrupamento de Ribeirão, pelo V aniversário, Sofia Fernandes referiu que o Municipio «estará sempre, na linha da frente», para apoiar todos os agrupamentos do Núcleo de Famalicão. As palavras finais foram dirigidas por um escuteiro bastante dedicado ao movimento, Leonel Rocha, Chefe do Agrupamento 1374 de Ribeirão, que demonstrou o quanto estava feliz com todos aqueles que ajudaram a que o ACANIV fosse uma realidade, deixando uma mensagem de agradecimento a todas as entidades, particulares, empresas e autarquias que estiveram de mãos dadas com o Agrupamento, convidando-os a manter viva esta ligação.