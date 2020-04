Escuteiros de Cruz embelezam cemitério da freguesia

O Agrupamento de Escuteiros de S. Tiago da Cruz, com a autorização da Junta de Freguesia, procedeu ao embelezamento da entrada do cemitério, com a colocação de flores e velas.

Uma forma de tornar o espaço mais bonito, neste tempo em que a população está impedida de frequentar o espaço.

Entretanto, este agrupamento está disponível para auxiliar idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, fazendo as compras de bens essenciais e medicamentos. Para tal, os interessados devem contactar os elementos deste grupo de escuteiros.