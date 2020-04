Escuteiros de Cruz e “3DMaskPT” produzem e oferecem viseiras a instituições que precisem delas

Os Escuteiros de Cruz, em conjunto com o movimento nacional 3DMask (grupo de voluntários que produzem e entregam viseiras), estão a fazer a montagem de centenas de viseiras que serão entregues a IPSS’s do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Todas as instituições que necessitem desta ferramenta de proteção só precisam de a solicitar. Basta que para isso acedam ao site do projeto https://3dmask-portugal.eu/

A iniciativa só se tornou possível no concelho depois dos Escuteiro de Cruz se associarem ao movimento nacional “3DMask”. Os escuteiros recebem o material criado pelo grupo e estão responsáveis pela montagem do mesmo.

As IPSS’s, depois de efetuarem o pedido no site, devem aguardar um contacto dos voluntários para agendar a entrega. Para as instituições não existe nenhum encargo a ser cobrado pela construção, montagem ou entrega das viseiras.