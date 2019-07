Escuteiros de Calendário têm nova sede

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, inaugurou esta quarta-feira, a nova sede dos escuteiros de Calendário, localizada no edifício do Centro Social de Calendário.

O espaço, que dispõe de várias salas, beneficiou de obras de adaptação e remodelação, com um apoio municipal de oito mil euros.

Paulo Cunha fala numa obra importante para a comunidade e, por isso, «foi sempre vista como uma prioridade. A Câmara Municipal está atenta às necessidades das instituições, porque anda no terreno, visita as associações e ouve as pessoas. Conhecemos o pulsar da comunidade e temos uma perceção do que é preciso fazer e de qual será o retorno em termos de qualidade de vida para as populações», explica o autarca.

O presidente da Câmara Municipal referiu, ainda, a utilidade e importância do movimento escutista no concelho, principalmente para as gerações mais novas, sublinhando «a ótima relação do Corpo Nacional de Escutas com o município».

A inauguração do novo espaço contou com a presença de dirigentes escutistas, da autarca local, Estela Veloso, e do pároco Jorge Ferreira.