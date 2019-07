Escuteiros de Avidos realizam passeio de bicicletas

O Agrupamento 268 do CNE de Avidos, em colaboração com o Núcleo nº15 da Fraternidade Nun’Alvres, promove este domingo, mais uma edição do Passeio de Bicicletas ao São João do Carvalhinho, na freguesia de Burgães, em Santo Tirso. O destino é o mesmo de anos anteriores, mas esta edição promete um novo percurso e algumas surpresas ao longo do trajeto. O passeio de bicicletas terá início pelas 8 horas, no Parque de Merendas de Avidos.

A edição deste ano tem, também, um objetivo solidário, com cada participante a entregar um bem alimentar para a Associação Amigos da Dianinha. A recolha será feita no Parque de Merendas até à hora da saída do passeio e, depois, durante todo o dia no recinto do São João do Carvalhinho.

Por questões de seguro da atividade, solicita-se que todos os participantes em bicicleta façam previamente a sua inscrição gratuita enviando o nome, data de nascimento e NIF para agrupamento268@gmail.com