Escuteiros Adultos realizam atividade Regional em Oliveira Santa Maria

No próximo sábado, 26 de maio, são esperados em Oliveira Santa Maria, Famalicão cerca de meio milhar de Escuteiros Adultos, oriundos de toda a Diocese de Braga para participar no R´GRABA2018, uma atividade Regional, organizada dela FNA – Fraternidade Nuno Alvares- Direção Regional de Braga, com o apoio da FNA Núcleo de Oliveira Santa Maria.

O R’GRABA2018 é o momento em que os Núcleos são convidados a viverem um dia de reforço dos laços e dos ideais que os animam, de relacionamento saudável, de valorização pessoal e coletiva, de reflexão, interiorização e vivência da fé e obviamente de convívio e alegria.

Os 70 Núcleos espalhados pelos diversos Concelhos da Diocese, têm durante todo o ano uma forte e dinâmica atividade junto das Comunidades Paroquiais, ao lado dos Agrupamentos do CNE e perto da sociedade civil, estando sempre alerta para servir. O R’GRABA é a atividade que os desafia durante um dia a viverem a sua própria essência, recordando com respeito os que nos antecederam e preparando com responsabilidade o caminho que pretendemos trilhar.

Este R’GRABA2018 tem como tema “VOLUNTARIADO: PORQUÊ ?”, tema esse que dará o mote para uma Jornada de valorização em que vários convidados ajudam a entender o valor e a importância do voluntariado e o enriquecimento pessoal que adquirimos ao sermos voluntários.