Escolas fechadas em Famalicão pela greve dos funcionários públicos

Centenas de estudantes do concelho de Vila Nova de Famalicão estão esta sexta-feira sem aulas.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a greve na administração pública esta sexta-feira, fez com que não estivessem reunidas as condições para a abertura de portas em pelo menos duas escolas do concelho: Escola E.B. 2, 3 Júlio Brandão e a Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Ribeirão.

Há ainda a informação de que outras escolas do concelho estão de portas abertas, com aulas, mas com alguns serviços encerrados [ reprografia / receção / entre outros… ] pela falta de pessoal.