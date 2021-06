Escolas do distrito de Braga já submeteram 288 projetos à iniciativa Escola Amiga da Criança

As candidaturas à iniciativa “Escola Amiga da Criança” podem ser submetidas até ao final de junho. A iniciativa pretende distinguir escolas que desenvolvem e materializam atividades e projetos que contribuem para um desenvolvimento mais feliz das crianças no espaço escolar. Adicionalmente, visa partilhar com os agentes educativos as diferentes ideias e projetos que auxiliam as crianças no seu percurso escolar e no seu desenvolvimento individual e social.

“Escola Amiga da Criança” foi desenvolvida pela Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), pela LeYa e pelo Psicólogo Eduardo Sá. A iniciativa procura destacar projetos nas áreas de Alimentação e estilo de vida saudável, Cidadania e Inclusão, Digital, Envolvimento da Família, Espaço Escolar, Escola em Casa, Sustentabilidade e nas áreas de Múltiplas Literacias.

Todas as escolas podem apresentar o seu projeto e submeter a candidatura no site da iniciativa (https://escolaamiga.pt/). Até ao momento, as escolas do distrito de Braga submeteram 288 projetos. Os projetos vão ser analisados por um júri e o vencedor ganha cinco mil euros em livros LeYa. O projeto vencedor de cada categoria vai ser premiado com mil euros em livros LeYa.

A 4ª edição da iniciativa conta com o apoio institucional do Ministério da Economia e da Transição Digital, do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério do Mar e do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.