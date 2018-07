Escolas do 1.º Ciclo de Mões, Avidos e Arnoso Santa Eulália vão ser beneficiadas

As escolas básicas do 1.º ciclo de Mões, na cidade de Famalicão, de Avidos e de Arnoso Santa Eulália vão beneficiar durante o próximo ano de 2019 de um conjunto de obras de reabilitação e melhoramento. A novidade foi avançada, na segunda-feira, pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, durante uma visita de trabalho às intervenções nas escolas básicas de Conde S. Cosme e de Riba de Ave.

“As grandes obras no parque escolar do 1.º ciclo do concelho estão praticamente concluídas, no entanto, há intervenções de menor escala que são necessárias e urgentes. Como é o caso das escolas de Mões, Avidos e Arnoso Santa Eulália”, adiantou Paulo Cunha, referindo ainda que “outras obras poderão surgir, porque a qualidade do parque escolar é sempre um trabalho inacabado. Há sempre melhoramentos a fazer e intervenções necessárias”, acrescentou.

No que diz respeito às grandes obras, Paulo Cunha refere-se às escolas do 1.º ciclo de Esmeriz, Ruivães, Conde S. Cosme de Famalicão e Riba de Ave, cujos edifícios estão, neste momento, a beneficiar de obras profundas de reabilitação e ampliação. Ao todo, o município tem em curso nestas escolas um investimento de 2,6 milhões de euros, que vai beneficiar mais de 600 crianças do pré-escolar e 1.º ciclo.

Na visita de trabalho que realizou, Paulo Cunha mostrou-se “muito satisfeito com o andamento das obras”. Depois de alguns contratempos no arranque da obra, a intervenção na Escola Conde S. Cosme, também conhecida por sede n.º 1, localizada no centro da cidade, está em velocidade de cruzeiro, o que vai permitir às crianças inaugurar o edifício por altura do Natal. “Estas crianças já têm reservada uma prenda de Natal muito especial”, destacou o autarca deixando a garantia que a escola abrirá no início de 2019. A notícia deixou o diretor da escola, Carlos Teixeira, “satisfeito e aliviado”. Também a presidente da União das Freguesias de Famalicão e Calendário, Estela Veloso e os representantes da associação de pais se mostraram-se muito “felizes”com as novidades.

Refira-se que a escola Conde S. Cosme acolhe cerca de 200 alunos e está a beneficiar de um conjunto de intervenções de fundo com destaque para a ampliação, com construção de refeitório, biblioteca, sala de professores e recreio coberto. Serão ainda executados arranjos exteriores, com a construção de um campo desportivo com relva sintética.

Em Riba de Ave, as obras decorrem igualmente a bom ritmo. E também aqui, a “nova escola” abrirá portas no arranque de 2019. “Estamos muito ansiosos por inaugurar esta escola moderna e de grande qualidade”, salientou a presidente de Junta da Vila, Susana Pereira, acrescentando que “é uma prenda que as nossas crianças e todos os ribadavenses merecem”.

Para além da reabilitação total do edifício, a ampliação prevê a criação de mais duas salas, passando para oito, será ainda criada uma sala de apoio, biblioteca, sala de professores e recreio coberto. Os arranjos exteriores contemplam ainda um espaço desportivo com relva sintética.

Ambos os edifícios fazem parte do plano centenário, isto do conjunto de escolas construídas durante o regime salazarista. “Com estas obras, estamos a manter viva a história da educação em Portugal, reabilitando os edifícios criando escolas amplas e modernas, com edifícios de grande qualidade que privilegiam a entrada de luz natural e os espaços de recreio enfim, edifícios com todas as condições educativas para que o ensino cumpra as suas funções”, afirmou ainda Paulo Cunha.