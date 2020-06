Escolas de Famalicão vencem Concurso de Ideias empreendedoras

O Ecoponto das emoções, do Agrupamento de Escolas D. Sancho I – 2.º ciclo; O Help School, do Agrupamento de Escolas de Pedome – 3.º ciclo; e o Sanvo, do Agrupamento D. Sancho I – secundário/profissional, foram os projetos vencedores do Concurso de Ideias – Escolas Empreendedoras IN.Ave.

O anúncio foi feito na passada sexta-feira. O concurso faz parte do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Ave, da CIM do Ave.

Para além destes primeiros lugares, o concelho de Famalicão registou, ainda, outras distinções. No 3.º ciclo, a EB 1,2,3 de Gondifelos arrecadou o segundo lugar, com Seniores na Horta; igual lugar, no ensino secundário/profissional, foi conquistado pelo Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, com o projeto Agrotec.