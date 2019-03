Escola Secundária Camilo Castelo Branco vence Euroscola pela quinta vez

A Escola Secundária Camilo Castelo Branco venceu, pela quinta vez, o concurso Euroscola, a nível distrital. No concurso realizado esta terça-feira, no Teatro da Escola Sá de Miranda, em Braga, depois de um dia de debate, em mais uma sessão do Parlamento dos Jovens, cinco escolas apresentaram, oralmente, a um júri os seus trabalhos e a Secundária Camilo Castelo Branco consegui o primeiro lugar.

A qualidade do trabalho escrito, as propostas apresentadas, a criatividade e expressividade na apresentação, foram fatores valorizados pelo júri do concurso distrital.

A professora Elisa, que há anos coordena o concurso Euroscola na Camilo, assume que o segredo das cinco vitórias «é o trabalho e o espírito de equipa». A docente acrescenta o apoio da escola a este projeto, o rigor científico dos trabalhos apresentados pelos alunos e deixa a promessa de lutar por mais uma vitória na fase nacional.

As Eleições Europeias eram o tema deste ano do concurso promovido, a nível distrital, pelo IPDJ, e a nível nacional pelo Gabinete do Parlamento Europeu.