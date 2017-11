ESCOLA RODOVIÁRIA PARA CRIANÇAS

O Museu do Automóvel, no Lago Discount, em Ribeirão, alberga uma Escola de Educação Rodoviária, que será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, pelo presidente da Câmara Municipal.

A estrutura, que nasceu de uma parceria entre a autarquia e o Museu do Automóvel, tem, para além de uma abordagem de cariz pedagógico, uma vertente lúdica da Educação Rodoviária. Destinada às crianças do 1.º e 2º Ciclos, a Escola é “uma mini cidade”, com uma área aproximada de 1000 m2, onde circulam peões, automóveis e bicicletas que devem seguir as regras de circulação e segurança rodoviária pelas estradas, passeios, passadeiras, rotundas, cruzamentos, túneis. O percurso é efetuado com carrinhos de pedal.

«Despertar nas crianças atitudes corretas de circulação na via pública, enquanto peões, passageiros e ciclistas, promovendo a educação rodoviária e cultivando uma cultura de prevenção da sinistralidade», são, segundo Paulo Cunha, os objetivos desta Escola à qual se associa a multinacional Continental Mabor, no âmbito do projeto de responsabilidade social Visão Zero – Zero Fatalidades, Zero Feridos e Zero Acidentes. Além disso, a Escola é um projeto que, dentro do universo Continental em Portugal, conta com o apoio da Continental Pneus Portugal, da Continental-Indústria Têxtil do Ave e da Continental Mabor, numa estratégia de apoio às instituições e iniciativas locais.