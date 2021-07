Escola Profissional OFICINA promove programa de desenvolvimento pessoal

A escola pretende trabalhar as soft skills dos estudantes, ajudando-os a integrar-se no mercado de trabalho e a adaptar-se à vida adulta. Consequentemente, a OFICINA – Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres desenvolveu um programa que aposta nas competências pessoais de cada aluno, tal como a comunicação, o trabalho em equipa, a gestão do tempo, a capacidade para tomar decisões ou o espírito empreendedor.

Este ano, a instituição de ensino colaborou com o CLDS 4IN de Santo Tirso e o CLDS 4G Comunidades Incubadoras de Vila Nova de Famalicão, de modo a desenvolver este programa. Com estas parcerias, implementou um projeto de empreendedorismo em colaboração com o CLDS 4IN de Santo Tirso, com a turma do 2.º ano do curso de Técnico/a de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade. Com esta iniciativa, os estudantes tiveram a oportunidade de aprofundar temas relacionados com o empreendedorismo e tiveram a possibilidade de melhorar as suas competências nas áreas da comunicação e criatividade.

Durante o 2º e o 3º períodos, também foi implementado o programa “Tubos de Ensaio”, do CLDS 4G Comunidades Incubadoras de Vila Nova de Famalicão, com todas as turmas do 3.º ano. Neste projeto, os estudantes conheceram técnicas de procura de emprego e soft skill’s valorizadas no mundo profissional.