Escola de Instrumentos Musicais Portugueses com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a Escola de Instrumentos Musicais Portugueses, projeto da Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão destinado aos jovens do concelho entre os 12 e os 35 anos.

Guitarra portuguesa, guitarra clássica, viola braguesa, cavaquinho, bandolim, concertina e acordeão, são os instrumentos musicais que os jovens famalicenses podem aprender.

A Escola de Instrumentos Musicais Portugueses, que conta ainda com aulas de voz e canto, reabre a 13 de outubro para o quarto ano de atividade, na Casa da Juventude de Famalicão. O primeiro trimestre decorre até 14 de dezembro, o segundo, de 5 de janeiro a 5 de abril, e o terceiro, de 27 de abril a 14 de junho.

Dar a conhecer aos jovens alguns dos instrumentos musicais portugueses, preservando assim o legado cultural do país e levando a sonoridade e a tradição a outros estilos e ritmos contemporâneos, são os objetivos do projeto.

As inscrições decorrem até 11 de outubro em www.juventudefamalicao.org. Mais informações através do e-mail: casadajuventude@vilanovadefamalicao.org e do telefone: 252 314 582/3 (Casa da Juventude).