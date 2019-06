Escolas de Famalicão foram a Fafe apresentar ideias para mudar o mundo

O Município de Vila Nova de Famalicão esteve este fim de semana em Fafe representado no seminário final do Projeto “Ter Ideias para Mudar o Mundo” por cinco educadoras de infância de Agrupamentos de Escolas.

Este grupo de educadoras do concelho integra o grupo das 15 educadoras dos cinco Municípios da NUT III Ave, que chegaram ao fim do processo de formação do projeto “Ter Ideias para Mudar o Mundo”.

Vila Nova de Famalicão apresentou cinco projetos: “Aromatizar saberes”, desenvolvido na EB de Bairro e “Os castelos”, da EB de Riba de Ave, ambas escolas do Agrupamento de Escolas de Pedome; “Hortinha biológica”, do Centro Escolar de Joane, e “Casinha”, desenvolvido no JI de Vermoim, os dois estabelecimentos do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado; e “Amigos do planeta”, realizado na EB1 Louro/Mouquim/Lemenhe, do Agrupamento de Escolas D. Maria II.

O “Ter Ideias para Mudar o Mundo” é um projeto que integra o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Ave (PIICIE do Ave), promovido pela Comunidade Intermunicipal do Ave, em parceria com a Associação Coração Delta – Centro Educativo Alice Nabeiro.

Este projeto apresenta como principal objetivo a promoção de experiências inovadoras e o desenvolvimento do espírito empreendedor nas crianças do pré-escolar dos Municípios da NUT III Ave.

A apresentação dos mais variados projetos foi feita pelas crianças que os desenvolveram ao longo do ano.

“Como vamos mudar o mundo na CIM do Ave” foi o tema de um debate que contou com a intervenção, entre outros, do vereador da educação na Câmara de Famalicão Leonel Rocha, de um representante da Associação Coração Delta e da CIM do Ave.