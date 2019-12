Escola D. Maria II protesta contra antena de telecomunicações

Alunos, pais e professores da Escola D. Maria II protestaram, na manhã desta sexta-feira, em frente ao Lar S. João de Deus, em Gavião. Estão contra a instalação de uma antena de telecomunicações no terreno da Santa Casa da Misericórdia, que fica a escassos metros da escola.

Centenas de alunos, com pais e professores, pedem que a antena, instalada no início do mês, não entre em funcionamento. A comunidade escolar teme radiações prejudiciais à saúde.

O professor Sérgio Rodrigues lembra que a Organização Mundial de Saúde e o Instituto Ricardo Jorge desaconselham a instalação deste tipo de antenas junto a escolas. A mesma preocupação existe da parte dos pais. Iolanda Sá, mãe de uma menina do 6.º ano, juntou-se à manifestação por recear que a antena prejudique a saúde das crianças.

A Câmara Municipal assume que recebeu o pedido de licenciamento para a instalação da antena e que a mesma cumpre os requisitos legais nacionais para este tipo de estrutura. No entanto, e dado o alarme social provocado, solicitou um parecer à Direção Geral da Saúde. Quando o tiver, sabe o CIDADE HOJE, tomará uma posição.

Contactado pelo CIDADE HOJE, o Provedor Rui Maia deu conta que no próximo dia 19, a Santa Casa da Misericórdia de Famalicão, a Câmara Municipal e a NOS vão reunir e, posteriormente, emitir um comunicado com esclarecimentos sobre a instalação desta antena. Mas, desde já, Rui Maia informa que a operadora NOS, a entidade responsável, é detentora de todos os licenciamentos necessários para a instalação desta estrutura. Adianta, ainda, que há pareceres jurídicos que garantem a legalidade do processo.