“Escola Circular” finalista em prémio nacional

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão é uma das dez instituições finalistas ao Prémio Manuel António da Mota e TSF-Rádio Notícias, atribuído no âmbito do desenvolvimento sustentável.

O município apresentou o projeto “Escola Circular”, que tem como objetivo aquecer as escolas do concelho através de pellets, gerados a partir dos resíduos florestais. O projeto-piloto foi implementado no ano letivo 2018/2019, no Jardim-de-Infância de Requião, sendo alargado, este ano, ao jardim-de-infância de Mouquim. O projeto “Escola Circular” vai, em breve, chegar ao Jardim-de-Infância de Cabeçudos, sendo objetivo municipal levá-lo a todo concelho.

Através da recolha de sobrantes do material vegetal decorrente da limpeza da floresta e terrenos, efetuada pelos serviços municipais, a empresa famalicense Tec Pellets produz os pellets que são depois empregues na alimentação das caldeiras de aquecimento das escolas, poupando o ambiente e os encargos financeiros do município. Só no caso do Jardim de Infância de Requião, a câmara poupa seis mil euros por ano. Por cada 12,5 toneladas de resíduos fornecidos pela câmara, a empresa compromete-se a entregar uma tonelada de pellet. A estimativa é que cada escola tenha um consumo anual de cerca de três toneladas de pellets.

A fonte de energia utilizada até agora no jardim-de-infância de Requião era o gás propano, mas depois de uma avaria na caldeira, a autarquia decidiu adquirir uma caldeira adaptada para pellets, através de um investimento de cerca de 4 mil euros, que permitiu iniciar o projeto de economia circular.

O Jardim-de-Infância de Mouquim recebe já neste ano letivo 2019/2020 este tipo de aquecimento e, à medida que haja necessidade de renovar as caldeiras de aquecimento, outras escolas serão aquecidas de forma totalmente ecológica, com custos perto do zero.

“Por um Portugal Sustentável” é o tema deste ano do Prémio Manuel António da Mota, que visa distinguir instituições que desenvolvam projetos nos domínios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) visando a concretização das suas metas. O prémio já vai na sua décima edição e o anúncio do vencedor terá lugar numa cerimónia a realizar no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, em data a determinar.