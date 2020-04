Escola CIOR desmonta salas de informática e empresta computadores aos alunos

A Escola Profissional CIOR procedeu ao desmantelamento, nas suas instalações, de três salas de informática para distribuir os respetivos computadores pelos seus alunos mais carenciados, sem recursos informáticos e sem acesso à internet.

“Para além de manifestarmos a consciência e a responsabilidade social da Escola, não podemos deixar nenhum aluno ou família para trás neste momento de emergência e de crise que vivemos”, afirmou o diretor da Escola, Amadeu Dinis.

Com este procedimento, a Direção da CIOR tenta assegurar a efetiva “igualdade de oportunidades e natureza inclusiva” deste estabelecimento de ensino, na dinâmica e operacionalização da modalidade de ensino à distância dirigido a todos os seus alunos.

Neste contexto, e após um levantamento efetuado foram distribuídos, numa “operação relâmpago”, por alunos dos diferentes cursos, anos e turmas 70 computadores e respetivas pen wireless USB para acesso à internet sem fios.

No decorrer deste terceiro trimestre o ensino à distância ministrado pela CIOR está a desenvolver-se através de aulas/sessões de trabalho síncronas e assíncronas com base em metodologias e estratégias ajustadas e específicas, com recurso a diferentes plataformas digitais.