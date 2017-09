ESCOLA CENTENÁRIA ESTÁ PREPARADA PARA O FUTURO

A requalificação da Escola Básica de Telhado está concluída e o estabelecimento de ensino pronto a receber os alunos. As obras implicaram a remodelação total do edifício e espaços exteriores, a construção de recreio coberto, campo desportivo e zona de lazer. Foi ainda construído um edifício de apoio com sala de professores, arrecadações, refeitório e copa.

O investimento foi de 450 mil euros, com financiamento de 218 mil euros do Programa Operacional Regional Norte – Norte 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, visitou a escola no dia 11 de setembro, inteirando-se das melhores condições que oferece aos alunos, professores e pessoal auxiliar de educação. «Com estas obras, estamos a preservar a memória e a identidade desta escola, criando condições de conforto e comodidade para que estas crianças beneficiem da escola que já foi dos seus pais e dos seus avós».

António Matos, autarca local, falou de «uma escola centenária preparada para o futuro, quer ao nível de instalações quer de equipamentos. Melhoraram as condições em que as crianças são acolhidas e as condições em que os professores lecionam».

No âmbito desta visita, o presidente da Câmara Municipal informou que o município investiu, nos últimos quatro anos, cerca de sete milhões de euros na modernização e reabilitação do Parque Escolar do 1.º Ciclo. Foram requalificadas 20 escolas mas o número de intervenções chega aos 100.

Brevemente arrancam as intervenções em mais quatro escolas do concelho, são elas as de Esmeriz, Ruivães, Riba de Ave e Famalicão (Conde S. Cosme ou sede n.º1). As crianças destas escolas terão aulas em espaços alternativos, no caso da Escola Conde S. Cosme será na EB 2,3 Júlio Brandão, as de Riba de Ave vão para a Didáxis e as outras duas escolas terão contentores.

Mas, cerca de 500 crianças terão este ano aulas em novos espaços. Além dos meninos de Telhado, incluem-se os de Landim, Castelões, Delães, Gavião e Louredo (esta em Calendário).