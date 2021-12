A Associação de Pais da Escola Básica de Riba de Ave (APAJIEARA), de Vila Nova de Famalicão, constituiu uma árvore de Natal com materiais reciclados. A iniciativa desenvolveu-se no âmbito do projeto Eco-Escola.

Durante o mês de novembro, os alunos juntaram na escola pacotes e garrafas de água e de leite. No último domingo, dia 28 de novembro, a Associação de Pais aproveitou os 1.500 pacotes e garrafas de leite e as 135 garrafas de água e de sumo para construir o pinheiro de Natal.