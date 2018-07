Escola Atletismo Rosa Oliveira sagra-se Campeões Absolutos do Norte Sub 23

A escola atletismo Rosa Oliveira participou nos dias 14 e 15 de julho nos Campeonatos Absolutos do Norte que se realizaram na cidade da Maia e conquistaram excelentes resultados a nível distrital e do Norte.

Em destaque estiveram os seguintes atletas; Leandro Martins campeão distrital nos 3000 metros Obst. e os Campeões do Norte sub 23 nas estafetas 4×400 metros; Nuno Fernandes, João Silva, Nelson Oliveira e Miguel Torres e os Vice Campeões distritais; Bruno Oliveira, Rui Oliveira, Tiago Silva e Leandro Martins.

Ainda no sábado no III Trail Penedo da Moura na freguesia de Mogege, Joaquim Coelho da EARO conquistou o segundo lugar.

No domingo em Nine a EARO participou na Corrida Popular de Nine onde a atleta Anabela Silva conquistou um segundo lugar, participaram ainda, Sara Oliveira, Mário Sampaio, Joaquim Coelho, Rui Martins, Paulo Oliveira, Ricardo Ribeiro e Miguel Marinho.