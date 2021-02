Esclarecimento: Piratas Informáticos usam a marca “Cidade Hoje” em fraude online

A propósito do dia dos namorados que se assinala no domingo, foi lançado, esta segunda-feira, um passatempo onde todos os seguidores da Cidade Hoje no facebook são convidados a participar no sorteio de uma box Pasto.

Sem que nada fizesse prever, durante as últimas horas, foi criado um perfil na rede social em causa com o mesmo nome e foto de perfil da Cidade Hoje, de forma a confundir os utilizadores.

Esse perfil esteve a contactar alguns participantes fazendo-lhes passar a ideia de que teriam sido os vencedores do passatempo, encaminhando-os de seguida para uma página onde eram pedidos alguns dados pessoais, como o número de cartão de crédito.

Assim que detetada a situação, a Cidade Hoje reportou o caso ao facebook que já terá eliminado parte dos comentários que foram sendo feitos por parte do perfil falso.

Apesar de esta ser uma situação à qual somos completamente alheios, a Cidade Hoje vem por este meio pedir desculpa aos seguidores que possam ter sido lesados.