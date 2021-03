Escalões de formação voltam a competir até 3 de maio

Segundo o Secretário de Estado do Desporto, os escalões de formação de todas as modalidades desportivas podem voltar a competir progressivamente até 3 de maio. As competições individuais começam já a 5 de abril, tenham as federações condições para isso.

Esta abertura progressiva «depende da evolução epidemiológica, do número de casos, da propagação do vírus», afirmou João Paulo Rebelo, que falava numa videoconferência com o presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Paula Cardoso, transmitida na rede social Facebook.

A partir do dia 19 de abril, poderão ser retomados os treinos na formação das modalidades de risco médio como futebol, futsal, andebol, basquetebol, voleibol e o hóquei em patins.

«Está-se a avaliar se é pertinente começar logo as competições em 19 de abril. Não me parece que seja logo adequado, porque os atletas não vão estar logo em condições de competir. E também temos a questão da mobilidade entre territórios. A ideia é que, nos primeiros 15 dias, não haja competições inter-regionais no país», disse o governante.