Equipas de bombeiros em Famalicão tiveram uma noite de natal tranquila

A noite de natal no concelho de Vila Nova de Famalicão ficou marcada pela tranquilidade. As corporações de bombeiros do concelho (B.V.Famalicão / B.V.Famalicenses / B.V.Riba d’Ave) foram apenas chamadas para serviços rotineiros e para dar auxílio às unidades hospitalares na transferência de doentes.

Apesar de ter sido uma noite calma, estes homens e mulheres estiveram sempre a postos para qualquer emergência que pudesse surgir, com uma equipa que, este ano, trocou o aconchego do lar e da família pelo o do quartel e dos colegas.