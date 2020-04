Equipas da 1.ª Liga podem regressar aos treinos ainda durante o estado de emergência

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, pondera a possibilidade do regresso aos treinos das equipas da 1.ª Ligas ainda durante o estado de emergência – em vigor até 17 de abril. Uma possibilidade que carece, no entanto, de autorização do Governo, avança a imprensa desportiva.

A ideia passa por uma preparação mínima de 30 dias para que os jogos possam voltar a ser disputados, sendo que a previsão, nesta altura, para o regresso da 1.ª Liga é para o último fim de semana de maio.

Recorde-se que até 3 de agosto têm que ser enviados para a UEFA o nome dos clubes que vão disputar as competições europeias. O FC Famalicão, no sétimo lugar, é um dos clubes que pode integrar a lista de “nomeados”.