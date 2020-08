Começaram, na manhã desta segunda-feira, os trabalhos de preparação da equipa feminina do FC Famalicão.

O plantel, sob a orientação do treinador João Marques, deu as primeiras corridas rumo à época 2020/2021. O grupo vai competir na principal liga do futebol nacional feminino, depois de ter fechado a época passada como uma das melhores equipas da 2.ª divisão nacional, que terminou abruptamente, em virtude da pandemia covid-19.