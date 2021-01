O FC Famalicão recebe, esta quarta-feira, o SL Benfica a contar para a meia final da Taça da Liga de futebol feminino. O jogo está marcado para as 14 horas, na Academia do clube, com relato na Cidade Hoje Rádio.

Recorde-se que, na ronda anterior, a equipa de João Marques eliminou o Torreense, com a vitória de 0-2.

O outro encontro da competição, entre Sporting e SC Braga só se disputa a 3 de março.