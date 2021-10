A contar para a terceira jornada do campeonato nacional feminino – Liga BPI – o FC Famalicão venceu, na tarde deste sábado, o Condeixa, passando a somar seis pontos

No Estádio Municipal de Condeixa o conjunto famalicense, orientado por Jorge Barcellos, marcou um golo em cada metade do encontro: aos 36 e 53 minutos.

As jogadoras do FC Famalicão voltam a jogar na manhã do dia 9 de outubro, às 11 horas, na receção ao Valadares Gaia.