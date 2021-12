Na tarde deste sábado, no Estádio Municipal do Bombarral, a equipa feminina do Famalicão saiu derrotada pelo Torreense.

No primeiro jogo da fase de apuramento de campeão, um golo, marcado na segunda parte, bastou para o conjunto local levar a melhor sobre as famalicenses.

As duas equipas voltam a encontrar-se esta quarta feira, no mesmo local, para a Taça da Liga.