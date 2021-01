Equipa feminina do Famalicão assume liderança da Liga BPI

Com a vitória, 0-3, em Condeixa, a equipa feminina do Famalicão assumiu a liderança da fase de apuramento de campeão nacional, com 7 pontos.

No jogo da terceira jornada, disputada na tarde deste domingo, a equipa de João Marques foi para o intervalo a vencer por 0-1, ampliando o marcador no segundo tempo.

Com 7 pontos e mais um jogo, a equipa famalicense tem atrás de si o Benfica, que soma 6 pontos. É é precisamente o Benfica que vem novamente a Famalicão na próxima jornada, marcada para 6 de Fevereiro.

Recorde-se que a meio da semana os dois conjuntos defrontaram-se nas meias-finais da Taça da Liga, com as benfiquistas a levarem a melhor, por 0-3.