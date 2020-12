Equipa feminina do Famalicão à procura do pleno de vitórias

Depois de uma longa paragem, cumpre-se, este domingo, a última jornada da primeira fase da Liga BPI. A equipa feminina do FC Famalicão, que lidera a série Norte, com 24 pontos, joga em Barcelos, com o Gil Vicente, penúltimo da classificação, com 5 pontos.

O jogo está marcado para as 11 horas, no campo de futebol de Carapeços.

Recorde-se que a equipa treinada por João Marques já tem lugar reservado na segunda fase – apuramento de campeão.

O Famalicão soma 8 vitórias em outras tantas partidas, tem 34 golos marcados e apenas 3 sofridos. Números que lhe dão a primeira posição isolada e, em caso de vitória na derradeira jornada, fecha a primeira fase sem perder qualquer ponto.