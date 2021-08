Já se encontra com a vacinação completa a equipa feminina do Futebol Clube de Famalicão.

As atletas do emblema famalicense estiveram, esta quinta-feira, no centro de vacinação, em S.Cosme do Vale, para receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

O momento foi partilhado nas redes sociais do clube com uma mensagem de sensibilização para a importância da comunidade se vacinar.