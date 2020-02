Equipa e adeptos do Riba de Ave agredidos em S. João da Madeira

A direção do Riba de Ave Hóquei Clube, em comunicado emitido este domingo, dá conta de agressões à equipa e adeptos, antes do jogo do passado sábado, em casa da Sanjoanense. O emblema ribadavense diz que as agressões foram provocadas por adeptos da A.D. Sanjoanense que não foram identificados, dada a ausência da PSP.

«A equipa do RAHC foi obrigada a refugiar-se dentro do balneário, não sem antes ter sido ameaçada, onde ficou, até ser reposta a ordem pública, após a chegada das forças de segurança». O clube fala em arremesso de garrafas cheias de água à equipa do RAHC, o roupeiro foi pontapeado e foram acendidas tochas, à distância de 1 metro, no momento em que a equipa se dirigia para a entrada do pavilhão.

«Estes lamentáveis incidentes foram reportados à PSP e ao delegado dos árbitros, no caso, o próprio presidente do Conselho de Arbitragem». Para além disso, o RAHC fará uma exposição detalhada dos acontecimentos ocorridos ao Conselho de Disciplina da FPP e à APCVD, bem como às autoridades judiciais.

O RAHC perdeu o jogo, 9-4, assinalando que a equipa de arbitragem, contra a qual tinha manifestado a nomeação, usou de «uma dualidade de critérios gritante e vergonhosa».