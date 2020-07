«Equipa do Bankinter junto das famílias e das empresas famalicenses»

Quando se estabeleceu em Portugal em 2016, o Bankinter definiu como prioridade a proximidade com os seus clientes, uma decisão estratégica que ganhou ainda mais relevância em tempos de pandemia de COVID-19.

O Bankinter, fundado em 1965 e que é hoje uma das Instituições Bancárias mais sólidas da Europa, foi um dos primeiros bancos a implementar um conjunto de medidas extraordinárias para apoiar as famílias e as empresas a mitigarem os efeitos económicos e financeiros provocados pela pandemia.

Para além do reforço imediato da capacidade de atendimento da Banca Telefónica, Digital e das equipas e meios tecnológicos, de forma a continuar a servir os clientes nas agências e remotamente, foram implementados mecanismos de moratórias dos empréstimos, condições para isenção da cobrança de comissões, para além da adesão a linhas de financiamento específicas COVID-19.

Neste período, foram ainda lançados diversos produtos e serviços inovadores, com destaque para a abertura de conta através de dispositivos móveis e, ainda, o canal do Bankinter no WhatsApp.

“De facto, mesmo no pico da pandemia, o Bankinter não parou, pois é nestes momentos que os nossos clientes mais precisam do nosso apoio, aconselhamento e soluções inovadoras e flexíveis, de forma a ultrapassarem esta situação tão complexa”, revela Angela Ferreira, diretora da agência do Bankinter em Famalicão, que está situada R. Adriano Pinto Basto, 195, junto à Camara Municipal, servindo clientes particulares e empresariais.

A responsável adianta que “a equipa do Bankinter está totalmente ao lado dos clientes famalicenses, nos bons e nos maus momentos. Os nossos gestores são muito experientes e conhecem bem as necessidades da região, pelo que estamos totalmente preparados para continuar a apoiar os particulares e empresas a retomarem os seus projetos e ambições”.

“Talvez tenha sido justamente devido a esta postura, transversal a todo o Banco, que o Bankinter foi eleito Melhor Banco pela ‘Escolha do Consumidor’ no início do ano, uma distinção que veio confirmar todo o empenho que temos em prestar serviços bancários de qualidade”, acrescenta.

De acordo com Ângela Ferreira, “os clientes reconhecem que a nossa proposta de valor é verdadeiramente diferenciadora e, se é certo que ainda não se ultrapassou esta crise sanitária e económica, também é tempo de olhar para o futuro e retomar planos e projetos que ficaram em suspenso”. Acrescentou ainda que “para isso, o Bankinter conta com uma oferta abrangente, que vai desde o Crédito Habitação Taxa Fixa Bankinter – a solução mais competitiva do mercado que permite aos clientes fixarem a taxa do seu crédito em valores historicamente baixos -, à Conta Mais Ordenado que, sem comissões e com uma remuneração dos depósitos de 5% no primeiro ano, foi reconhecida com o prémio ‘Cinco Estrelas’ pelo terceiro ano consecutivo”.

Respostas certas no momento certo para as empresas famalicenses

Dado o seu papel essencial na dinamização da economia e geração de emprego, as empresas famalicenses são essenciais para a recuperação económica do concelho, da região e do país, razão pela qual o segmento de Clientes de Negócios é uma das áreas que o Bankinter considera essencial apoiar, seja no seu financiamento ou no apoio à internacionalização e às exportações.

Para Ângela Ferreira, “a diversidade e inovação das soluções de financiamento Bankinter e o know-how e experiência da equipa de Famalicão fazem com que estejamos prontos para apoiar as nossas empresas a retomarem a sua trajetória de sucesso”.

O Bankinter “procura conhecer a fundo as necessidades e desafios dos empresários e gestores de forma a apresentar uma oferta de soluções integradas, com especial incidência em setores estruturantes para a região, nomeadamente a indústria, de quem estamos muito próximos”.

De facto, “desde a Gestão de Tesouraria ao apoio ao Negócio Internacional, passando pela Banca de Investimento, os gestores e empresários famalicenses sabem que encontram no Bankinter respostas certas no momento certo”, explica Angela Ferreira. Deu o exemplo do novo Crédito Multilinha, “que permite o acesso a diversas soluções de financiamento através de um único contrato e com um limite global de crédito” ou do novo serviço inovador de “Depósito de Cheques à Distância, que permite ao cliente empresa efetuar o depósito de Cheques, sem necessidade de deslocações diárias à agência”.

PPR Bankinter com uma rentabilidade de 16,5%, a mais alta do mercado

Numa época de juros baixos nos depósitos a prazo, o Bankinter disponibiliza aos seus clientes um portfolio de soluções de investimento diferenciadoras, beneficiando da elevada especialização dos seus Investment Advisors, dos serviços de Research e da sua Gestora de Ativos.

Neste contexto, Ângela Ferreira salienta que “o PPR Bankinter 75 PPR Classe B foi o mais rentável do mercado em 2019, alcançando o 1º lugar do ranking da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, com uma rentabilidade anual de 16,5% em 2019”.

Acrescentou, por outro lado, que “em Famalicão, contamos com Gestores Premier, que prestam um serviço personalizado, baseado no conhecimento das características dos nossos Clientes, o que nos permite disponibilizar as soluções mais adequadas para cada perfil de investimento e oferecer um aconselhamento financeiro de excelência”, refere Ângela Ferreira, “acrescentado que os clientes têm também à sua disposição o Centro de Private Banking do Porto e respetivos Private Bankers que se deslocam com regularidade se deslocam ao concelho”.

Relativamente a Soluções de Financiamento e Soluções de Investimento dirigidas a clientes Private e Premier, o Bankinter apresenta uma proposta de valor abrangente e muito competitiva, com especial destaque para os Serviços de Gestão de Patrimónios, via mandato ou Seguro Unit Link, e para a sua gama de fundos perfilados PPR, a que acresce uma oferta superior a 800 Fundos de Investimento, de mais de 20 sociedades gestoras internacionais.

Cobertura nacional e internacional

À equipa de Famalicão somam-se os serviços dos quatro Centros de Private Banking, quatro Centros dedicados a Médias Empresas, totalizando dez por todo o país, dois Centros Corporate em Lisboa e Porto e uma rede nacional composta por 81 agências. A nível internacional, o Bankinter está presente em Espanha, no Luxemburgo e na Irlanda.

Segundo a diretora da agência de Famalicão, “a marca Bankinter é cada vez mais reconhecida e recomendada em todo o país. Prova disso, é o facto de cada vez mais clientes escolherem trabalhar com o Bankinter”, conclui, deixando uma mensagem de confiança: “estivemos junto dos nossos clientes na tempestade e vamos continuar a estar na bonança”.