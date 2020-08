Equipa de Ferreiros (Dínamo F.C.) ajuda casal desempregado com a entrega de cabaz

A equipa do Dínamo Futebol Clube entregou, este sábado, um cabaz de alimentos a uma família que passa por dificuldades naquela freguesia de Braga.

O casal, referênciado pela junta de freguesia local por estarem em situação prolongada de desemprego, receberam dos parceiros do Dínamo um cabaz com um vasto leque de produtos.

O objetivo da ação foi o de atenuar as dificuldades que o casal passa, pelo facto de não ter rendimentos para fazer face às despesas do dia-a-dia.

O Dínamo Futebol Clube milita no Campeonato Vale do Este, esteve em inatvidade durante os últimos anos, tendo sido retomada muito recentemente com a eleições de nova direção e restantes órgãos sociais.