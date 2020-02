Equipa Cristina Carvalho continua líder no imobiliário

Uma vez mais, a Equipa Cristina Carvalho, da Remax Sucesso de Vila Nova de Famalicão, voltou a ser distinguida na primeira edição de 2020 do evento trimestral R3, que se realizou recentemente em Santa Maria da Feira.

Há 10 anos no mercado imobiliário, a Equipa Cristina Carvalho tem vindo, ano após ano, a ser premiada liderando o pódio nas transações efetuadas.

No ano de 2019, a Equipa foi considerada a melhor do Norte do País, sendo atribuído o Prémio de Melhor Volume de Negócios de 2019.

Para além desse feito, somou ainda outros prémios, tais como o Prémio de Carreira “Hall Of Fame”, que consiste num volume de faturação superior a 1 milhão de euros. Este prémio, que foi alcançado em apenas 3 anos, será entregue na Convenção Mundial da Remax, que decorrerá em Las Vegas.

Todos os prémios alcançados até hoje, foram fruto da dedicação, da paixão e da resiliência de cada um dos elementos da Equipa, cuja líder da equipa, Cristina Carvalho, é uma fonte de motivação e inspiração para todos os agentes imobiliários. «Não nos podemos limitar, conseguimos sempre mais e melhor!», sublinha Cristina Carvalho.