Epidemia x Pandemia: Saiba o que é e descubra as diferenças

Uma pandemia é uma epidemia em escala mundial.

No caso da gripe, as pandemias são fenómenos distintos das epidemias sazonais. Epidemias sazonais acontecem todos os invernos provocadas por um vírus ligeiramente modificado relativamente ao do ano anterior. Os vírus são, no entanto, do mesmo subtipo.

No caso de uma pandemia, uma versão completamente diferente do vírus emerge. O novo vírus pertence, neste caso, a um subtipo diferente. As pessoas não têm imunidade contra o vírus emergente e, como resultado, a taxa de mortalidade associada a uma pandemia é geralmente maior da que estamos habituados a associar à gripe sazonal.

Fonte: ECDC (imagem adaptada)

Diferenças entre gripe sazonal e uma pandemia: proporção normal de casos com e sem sintomas, hospitalização e morte.