“EnvolvAr-te” regressa terça-feira aos palcos

O espetáculo final do “EnvolvAr-te” realiza-se no dia 4 de dezembro, às 10h30, na Casa das Artes. Mais de meia centena de pessoas portadoras de deficiência vão subir ao palco, apresentando um espetáculo que assinala o encerramento do terceiro ano do projeto “EnvolvAr-te”, promovido pela Câmara Municipal de Famalicão em parceria, pelo segundo ano consecutivo, com o Instituto Nacional das Artes do Circo (INAC).

O espetáculo, intitulado “Um Por Todos” e inserido no âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se assinala a 3 de dezembro, conta com a participação de 70 utentes de instituições de solidariedade social do concelho: APPACDM, ACIP, AFPAD, Associação Teatro Construção, Centro Social de Landim e Centro Social e Paroquial de Ribeirão.

Este ano, «surgiu a ideia de convidar quatro artistas de circo para que estes incluíssem algumas das pessoas que participam no ‘EnvolvAr-te’ nas suas criações. Vão entrar no imaginário artístico do artista convidado, como se se tratasse de uma personagem nova», refere a formadora do INAC, Ana Dora Borges. «Finalizamos mais um ano do projeto de uma maneira mais ousada, corajosa e inclusiva».

Os ensaios decorrem desde o passado mês de abril, nas instalações do INAC, no Lago Discount, em Ribeirão.

O “EnvolvAr-te” pretende, através das artes circenses e da sua capacidade de estímulo à liberdade, envolver e integrar cidadãos portadores de deficiência do concelho famalicense numa missão artística repleta de novos desafios, mas também muito convívio e alegria.