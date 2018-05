Ao volante de um Hyunday i20 R5, o piloto de Santo Tirso encara o Rali de Portugal com otimismo, apostando em ser o melhor português nesta prova que é pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis.

Na conversa com a Cidade Hoje o piloto fala do regresso à competição depois de 5 anos de paragem no desporto automóvel.